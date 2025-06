Motorola brengt vouwbare Razr-telefoon met 144Hz-scherm uit voor 1199 euro

Motorola heeft de Motorola Razr 2022 uitgebracht, een vouwbare telefoon die uitgeklapt een 2400x1080-pixelscherm heeft met een variabele verversingssnelheid van 144Hz. Op de voorkant zit het bekende Quick View-scherm dat ook op de eerdere Razr zat. De telefoon kost 1199 euro.

De Razr (2022), zoals het toestel officieel heet, is de opvolger van de eerdere Razr-telefoon die in 2020 in Nederland uit kwam. Het nieuwe toestel heeft twee nieuwe schermen met een hogere resolutie, een betere camera en een grotere accu. Tweakers heeft een review van de Razr 2022 online staan.

Net als zijn voorganger is de Razr 2022 een vouwbaar toestel waarvan het scherm uitgeklapt kan worden tot een volwaardig smartphonescherm. Dat heeft een 6,7" FHD+-poled-scherm - een flexibel plastic-oled. Dat scherm heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en een variabele refreshrate van 144Hz. Het scherm ondersteunt HDR10+. Aan de voorkant zit een tweede, kleiner scherm dat Motorola het Quick View-scherm noemt. Dat amoled-schermpje heeft een HD+-resolutie van 800x573 pixels en is voornamelijk bedoeld om snel berichten te kunnen lezen zonder de telefoon open te hoeven klappen. De achterkant van het toestel is van een korrelig matglas. Het vouwbare display maakt gebruik van hetzelfde bekende scharnier dat Motorola in eerdere klaptelefoons gebruikt.

De hoofdcamera van de nieuwe Razr is verbeterd en is nu een 50-megapixelcamera met een optisch gestabiliseerde f/1.8-lens. Daar zit een tweede camera bij, een ultragroothoekcamera met een 13-megapixelresolutie en een variabele f/2.2-focuslens. Aan de voorkant zit een camera met een 32-megapixelsensor en een lens van f/2.4. De camera kan beelden schieten in maximaal 8k met 30fps.

De nieuwe Razr heeft een accu van 3500mAh aan boord die met 33 watt kan worden geladen. De telefoon draait op een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en heeft 8GB aan geheugen en 256GB aan UFS 3.1-opslag. Er komt ook een configuratie met 12GB geheugen en 512GB opslag uit. De telefoon draait op Android 12, maar krijgt slechts twee jaar Android-ondersteuning en drie jaar beveiligingsondersteuning. Het toestel kost 1199 euro.