Renders tonen westerse versie Motorola razr

Er zijn renders verschenen van de Motorola razr 2022 met Engelstalige screenshots. Dat wijst erop dat de telefoon, na een Chinese release vorige maand, ook naar andere delen van de wereld zal komen.

De renders die telecomjournalist Evan Blass, ook bekend als @evleaks, online heeft gezet, tonen onder meer een splitscreenmodus met WhatsApp. Dat duidt op een release buiten China, waar WhatsApp geen veelgebruikte app is.

De marketingrenders lijken gemaakt voor gebruik op een wereldwijde site van Motorola. Moederbedrijf Lenovo presenteerde de nieuwe razr vorige maand. Eerder deze maand had Motorola een aankondiging in de Italiaanse stad Milaan, waar het de Edge 30 Ultra, Fusion en Neo aankondigde. Daar was de nieuwe razr niet.

Het is nog onbekend of, wanneer en tegen welke prijs de razr in de Benelux zou moeten uitkomen. De vorige versie, de razr 5G, kwam twee jaar geleden in Nederland en België uit voor 1499 euro, al is die inmiddels gezakt naar onder de 1000 euro. Concurrent Samsung Galaxy Z Flip4 kwam in augustus uit voor 1100 euro, maar is bij diverse winkels inmiddels voor onder de 1000 euro te krijgen.