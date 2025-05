Twitter meldt bug waardoor sessies niet werden beëindigd na wachtwoordreset

Twitter meldt een incident waarbij gebruikers niet werden uitgelogd op alle apparaten, nadat ze hun wachtwoord hadden gereset. Door een bug werden bestaande sessies niet beëindigd, wat normaal gesproken standaard gebeurt na het wijzigen van het wachtwoord.

Twitter meldt het incident in een blogpost en een deel van de Twitter-gebruikers heeft een e-mail ontvangen. Het is niet bekend om hoeveel gebruikers het gaat, maar ook in Nederland zijn er gebruikers die deze melding hebben ontvangen. Om te zorgen dat er geen sessies meer blijven openstaan bij de betreffende gebruikers, heeft Twitter alle sessies gesloten. Deze gebruikers moeten opnieuw inloggen op hun apparaten.

De bug zou sinds afgelopen jaar actief zijn en gebruikers niet meer uitloggen op alle apparaten als ze zelf hun wachtwoord wijzigen. De bug is verholpen en Twitter roept gebruikers op om zelf actief hun open sessies te controleren via de instellingen van het platform.

Afgelopen zomer kwam Twitter in opspraak toen een klokkenluider van het bedrijf waarschuwde voor ernstige beveiligingsproblemen. Twitter zou verouderde software op servers draaien en te veel medewerkers toegang geven tot data. De aantijgingen kwamen van oud-directeur Peiter Zatko, die in januari werd ontslagen als hoofd beveiliging van Twitter.