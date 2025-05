Microsoft gaat nepnieuws niet markeren vanwege mogelijke beschuldiging censuur

Microsoft gaat in de zoekresultaten van Bing en bij posts op LinkedIn nepnieuws niet als zodanig markeren. Het bedrijf is bang dat gebruikers dat zien als censuur en denkt bovendien dat het labelen weinig zin heeft.

Topman Brad Smith zegt tegen Bloomberg dat Microsoft weinig ziet in het labelen van desinformatie. "Ik denk dat mensen weinig zin hebben om van overheden te horen wat waar is en wat niet. En ik denk dat ze dat ook niet graag horen van techbedrijven." Eerder verminderde Microsoft wel de zichtbaarheid van Russische staatszenders RT en Sputnik na de Russische inval in Oekraïne.

Het standpunt van Microsoft wijkt daarmee af van andere techgiganten. Onder meer Meta en Twitter labelen desinformatie in posts als zodanig en verminderen ook de zichtbaarheid van zulke posts en links. Dat gebeurde onder meer in reactie op de presidentsverkiezingen van 2020 in de VS en de desinformatie in de eerste periode van de coronapandemie.

Microsoft speurt wel op dagelijkse basis naar beïnvloedingscampagnes van bepaalde landen. Topman Tom Burt zegt tegen Bloomberg dat het doel is om geen informatie weg te halen. "Onze hele aanpak moet zijn dat we mensen voorzien van meer informatie, niet minder. We kunnen niet struikelen over iets wat anderen misschien als censuur zien als tactiek."

Microsoft heeft geen groot sociaal medium dat bekendstaat om grote hoeveelheden desinformatie. Bing heeft als zoekmachine een relatief beperkt marktaandeel, terwijl LinkedIn als zakelijk sociaal netwerk afgelopen jaren zelden tot nooit in het nieuws is gekomen in verband met grootschalige campagnes rond desinformatie.