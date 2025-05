'Vermoedelijke Microsoft Surface Studio 3 opgedoken bij FCC'

Er is een FCC-rapport opgedoken dat wijst op het bestaan van een nieuwe desktopcomputer van Microsoft. Volgens Windows Latest zou het om de Microsoft Surface Studio 3 gaan. Het toestel zou zowel een cpu als een Wi-Fi-kaart van Intel bevatten.

In het FCC-rapport staat te lezen dat het een desktopcomputer betreft, en geen mobiel apparaat. Dat doet de redactie van Windows Latest vermoeden dat het om een Surface Studio 3-desktopcomputer gaat. Apparaten zoals de Surface Laptop Studio en Surface Duo vallen volgens de website onder de categorie draagbare computers.

Het Amerikaanse bedrijf introduceerde de Surface Studio voor het eerst in 2016. Het is een all-in-one-computer met een kantelbaar 28”-scherm om onder meer tekenen op het scherm mogelijk te maken. In 2018 bracht het bedrijf een tweede generatie uit, de Surface Studio 2. Tweakers bracht in 2019 een videoreview uit van het all-in-one-apparaat.

Microsoft kondigde onlangs een evenement aan dat op woensdag 12 oktober zal plaatsvinden. Het bedrijf zal daar vermoedelijk nieuwe hardware uit zijn Surface-lijn laten zien. Het evenement begint om vier uur Nederlandse tijd.

