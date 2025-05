Nieuwe Microsoft Surface-dock vervangt eigen aansluiting door Thunderbolt 4

Microsoft introduceert een nieuwe versie van zijn Surface Dock. Deze dockingstation krijgt ditmaal een USB-C-aansluiting met Thunderbolt 4, waar eerdere versies een propreïtaire Surface Connect-aansluiting hadden. De dock komt per direct beschikbaar voor 366 euro.

De Microsoft Surface Thunderbolt 4 Dock is bedoeld voor gebruik met Surface-apparaten, maar werkt gezien zijn USB-C-aansluiting met Thunderbolt 4 ook in combinatie met apparaten van andere fabrikanten. De dock kan worden aangesloten via een geïntegreerde Thunderbolt 4-kabel, die 80cm lang is.

De dock beschikt over drie USB 3.2 Gen 2-aansluitingen van het type A en drie USB-C-poorten met Thunderbolt 4-ondersteuning. De dock heeft daarnaast een poort voor 2,5Gbit/s-ethernet en een 3,5mm-jack voor audio. De dock kan het apparaat waarop deze is aangesloten opladen met maximaal 96W. Dat werkt via USB Power Delivery. De dock lijkt verder dunner dan de huidige Surface Dock 2 van het bedrijf.

Microsoft brengt de Surface Thunderbolt 4 Dock op dinsdag 4 april uit via zijn eigen website. De dock kost op het moment van schrijven 366 euro. Het nieuwe apparaat is daarmee duurder dan de eerdere Surface-docks van het bedrijf, die alleen werkten via Microsofts eigen Surface-apparaten via een Surface Connect-aansluiting. De techgigant zegt dat zijn huidige Surface Dock 1 en 2 ook beschikbaar blijven, net als de Microsoft USB-C Travel Hub.