Microsoft kondigt event aan voor vermoedelijke aankondiging Surface-producten

Microsoft heeft een evenement aangekondigd op 12 oktober. Daarop gaat het vermoedelijk nieuwe hardware laten zien in zijn Surface-lijn van producten. Microsoft houdt elk jaar een hardware-evenement in oktober.

Microsoft heeft een save the date online gezet op zijn evenementenpagina. Die toont een felgekleurde wallpaper in Windows 11-stijl, maar geeft verder niets weg over de producten die Microsoft zou willen aankondigen. Het evenement in oktober is de plek waar Microsoft al jarenlang zijn Surface-producten laat zien.

Het ligt voor de hand dat Microsoft komt met een opvolger voor de Surface Pro 8 en Surface Laptop 4. De Surface Laptop 5 zou geen AMD-opties meer hebben. Verder zou Microsoft een opvolger van de Surface Studio 2-desktop willen presenteren. Daarnaast komt er naar verluidt een vergaderset met microfoon en speaker voor zakelijk gebruik en producten voor mensen met een beperking. Het evenement zal plaatsvinden op woensdag 12 oktober om vier uur Nederlandse tijd. Vorige jaren was er telkens een livestream om de aankondigingen te kunnen volgen.