Microsoft trekt op 5 oktober stekker uit SwiftKey-toetsenbord voor iOS

Microsoft zal op 5 oktober het SwiftKey-toetsenbord voor iOS uit de App Store verwijderen. Het bedrijf zal vanaf dan ook geen ondersteuning meer bieden. De Android-app kan wel nog gedownload worden en blijft voorlopig ondersteund.

Microsoft deelde het nieuws mee aan de redactie van ZDNet. Volgens het Amerikaanse bedrijf zal de iOS-variant van het toetsenbord blijven werken zolang de bijbehorende app geïnstalleerd staat op een toestel. Updates en ondersteuning worden niet meer verwacht. Over de reden waarom Microsoft op dit moment stopt met de ontwikkeling en ondersteuning voor het virtuele toetsenbord op iOS, blijft het stil.

Microsoft nam SwiftKey in 2016 over voor ongeveer 250 miljoen dollar. Het Britse bedrijf had kunstmatige-intelligentietechnologie ontwikkeld die het gebruikte in de gelijknamige toetsenbord-app. Dankzij die technologie kan Swiftkey voorspellen welk woord een gebruiker zou gaan typen. Het bedrijf gebruikte daarvoor neurale netwerken om de app te laten begrijpen wat woorden betekenen. Hierdoor kan SwiftKey betere suggesties doen. Microsoft zegt dat de Android-versie van het virtuele toetsenbord wel nog ondersteund wordt. De onderliggende technologie wordt ook nog steeds gebruikt in het aanraakgevoelige toetsenbord van het Windows-besturingssysteem.