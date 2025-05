Tim Cook: binnenkort vragen we ons af hoe we ooit zonder AR hebben kunnen leven

Tim Cook, de ceo van Apple, heeft tijdens een vraag-en-antwoordgesprek op een Italiaanse universiteit zijn mening gegeven over augmented reality. Volgens de man zullen mensen zich binnenkort afvragen hoe we ooit zonder de technologie hebben kunnen leven.

Cook kreeg tijdens een vraag-en-antwoordgesprek op de Universiteit van Napels een vraag van een student over toekomstige technologieën waar hijzelf naar uitkijkt. De ceo van Apple begon in zijn antwoord eerst over artificiële intelligentie en stelt dat AI binnenkort zowat alles in een mensenleven zal beïnvloeden. Cook haalde de ecg-functionaliteit op de Apple Watch aan als voorbeeld en stelde dat Apple nog aan andere AI-projecten werkt. Welke dat zijn, is niet duidelijk. Daarna gaf Cook zijn mening over augmented reality.

Cook zei dat hij heel enthousiast is over de mogelijkheden van deze technologie en dat AR ervoor kan zorgen dat sommige ervaringen in het leven nog "beter" worden. Hij verwees naar het vraag-en-antwoord-gesprek dat hij op dat moment in de universiteit aan het voeren was. Volgens Cook zullen mensen zich binnenkort afvragen hoe mensen ooit zonder AR hebben kunnen leven. De ceo van Apple gaf in zijn antwoord geen tijdschaal mee en stelde dat deze ontwikkeling ook niet plotseling zal komen.

Het is niet duidelijk of Cook na dit antwoord meer uitleg gaf over AR, of eventuele AR-producten van Apple. Het videogesprek werd kort na het antwoord immers onderbroken. Volgens analist Ming-Chi Kuo zou Apple zijn eerste VR-headset, die ook AR-toepassingen zou hebben, begin 2023 aankondigen. Het zou volgens deze analist gaan om een bril met een prijskaartje van duizenden euro's, met heel wat camera's aan boord.