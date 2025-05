Belfius maakt Bancontact-betalingen in Apple Pay mogelijk

De Belgische bank Belfius gaat Apple Pay-betalingen via Bancontact mogelijk maken. Klanten met een Belfius- of een Banx-rekening kunnen daarmee contactloos betalen via het betaalsysteem van iOS.

Klanten kunnen hun Bancontactkaart vanaf dinsdag integreren in Apple Pay, schrijft het bedrijf. Zo kunnen ze betalen via Apples betaalsysteem met hun Bancontactkaart en niet alleen maar bij betaalsystemen die een Maestro-betaalpas of een Visa- of Mastercard-creditcard ondersteunen. Bancontact is de Belgische tegenhanger van iDeal en wordt door alle grote Belgische banken beheerd. Klanten moeten eerst een Bancontactkaart toevoegen aan Apple Pay voordat ze die kunnen gebruiken.

Belfius is de eerste Belgische bank die deze betaalmethode mogelijk maakt. De optie voor Bancontact werd vorige week in iOS 15.5 aan Apple Pay toegevoegd. Naast Belfius-rekeningen worden ook rekeningen van de virtuele bank Banx ondersteund in Apple Pay. Banx is onderdeel van Belfius. Volgens Belfius zullen andere banken 'later volgen', maar het bedrijf geeft geen details.