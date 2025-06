Rabobank laat ondernemers iPhone als betaalterminal gebruiken

Rabobank ondersteunt nu Apple Tap to Pay, waarmee ondernemers hun iPhone kunnen inzetten als betaalterminal voor contactloze betalingen. Bedrijven betalen hier vijf euro per maand voor en twee cent per transactie. De bank ondersteunt ook Tap to Pay op Android.

Tap to Pay werkt met de nfc-chip op iPhones en kan zo contact maken met betaalpassen of andere smartphones om betalingen te kunnen verwerken. De functie zit in de Rabobank SmartPin-app en ondersteunt pincodes van klanten. Voor Tap to Pay op iPhones is een iPhone XS of nieuwer vereist. Apple kondigde Tap to Pay begin 2022 aan en de dienst is sinds augustus vorig jaar in Nederland beschikbaar. Naast Rabobank ondersteunen onder meer Adyen, Bunq en SumUp de functie.