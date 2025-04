Rabobank meldt storing waardoor overboekingen niet verwerkt worden

De Rabobank meldt dat er momenteel een storing gaande is waardoor overboekingen en bijschrijvingen mogelijk niet correct verwerkt worden. De bank waarschuwt dat klanten niet meermaals dezelfde overboeking moeten doen.

De bank erkent de storing op zijn website, maar weidt niet uit over een eventuele oorzaak. Uit klachten van klanten op sociale media blijkt dat overboekingen niet in hun overzicht verschijnen en deze transacties worden ook niet door andere banken getoond. Dat zou erop wijzen dat transacties momenteel niet verwerkt worden. Meldingen op AlleStoringen.nl wijzen erop dat de storing bij de Rabobank gaande is, niet bij andere banken. Het is niet duidelijk hoelang de storing nog gaat duren.