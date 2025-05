Rabobank-onderdeel dat aan ID-wallet werkt wordt zelfstandig bedrijf

Rabobank verzelfstandigt Datakeeper, een initiatief van de bank om een identiteitswallet te ontwikkelen. Doordat het nu een los bedrijf is, moeten andere bedrijven en instellingen aan de app kunnen werken, zegt de Nederlandse bank.

Datakeeper is een app waarin gebruikers hun paspoort, financiële informatie, werkdocumenten, gezondheidsdocumenten en andere informatie kunnen bewaren, om deze met andere bedrijven te kunnen delen. Rabobank spreekt over een decentrale kluis waarmee gebruikers bijvoorbeeld online aan leeftijdsverificatie kunnen doen, of een auto kunnen huren zonder fysiek een legitimatiebewijs en rijbewijs te moeten overhandigen. Met de app kunnen gebruikers straks ook gegevens uit databases, zoals brp-gegevens uit het basisregister of arbeidshistorie bij het UWV, opvragen.

De bank startte in 2017 met Datakeeper, 'omdat wij op zoek waren naar veiligere en eenvoudigere manieren om gegevens uit te wisselen', zegt Datakeepers ceo Vincent Kolijn. Rabobanks cito Bart Leurs zegt dat 'veilige uitwisseling van persoonsgegevens' niet alleen kan worden aangepakt; de app is daarom verzelfstandigd, 'als een uitnodiging aan andere organisaties om samen aan de slag te gaan'.

Rabobank zegt dat de app op dit moment door autoverhuurders, woningcorporaties en hypotheekverstrekkers wordt gebruikt. Datakeeper is niet het enige bedrijf dat aan een identiteitswallet werkt: een Europees bankenverband nam recent iDEAL en Payconiq over om aan een eigen wallet te werken. In mei richtte de Vlaamse regering een bedrijf op, Athumi, om aan zo'n wallet te werken.