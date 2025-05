Analistenbureaus: aantal geleverde tablets wereldwijd neemt nog steeds af

Het aantal tablets en Chromebooks dat wereldwijd wordt geleverd, blijft afnemen. Dat zeggen de analistenbureaus IDC en Canalys. De top vier blijft volgens beide bureaus gelijk, met Apple veruit bovenaan en Samsung op de tweede plek. Samen hebben ze ruim 60 procent van de markt in handen.

Beide bureaus zeggen dat er in het afgelopen kwartaal ruim 33 miljoen tablets zijn geleverd. Volgens Canalys is dit 7 procent minder dan een jaar eerder; IDC spreekt over 14,2 procent minder dan een jaar eerder. De twee bedrijven zeggen wel dat het aantal geleverde tablets toenam in vergelijking met het afgelopen kwartaal.

Apple leverde volgens beide bureaus vorig kwartaal zo'n 12,5 miljoen tablets, ruim 12 procent minder dan een jaar eerder. Dit komt volgens de analisten omdat Apple in het afgelopen kwartaal geen nieuwe tablets introduceerde, iets dat het bedrijf normaal wel doet. Toch bleef Apples marktaandeel relatief stabiel.

Samsung blijft de tweede grote speler op de tabletmarkt, met een marktaandeel van rond de 18,5 procent. Dit bedrijf leverde in het afgelopen kwartaal 6,2 miljoen tablets. Over het verschil met vorig jaar verschillen de analisten van cijfers: IDC spreekt over een daling van 17,1 procent en Canalys noemt een daling van 5,9 procent.

Na Apple en Samsung leveren Lenovo en Huawei volgens de twee bureaus de meeste tablets. Lenovo leverde zo'n 2,6 miljoen tablets, Huawei tussen de 2,3 miljoen en 1,9 miljoen. Canalys verwacht dat er volgend kwartaal wel groei te zien zal zijn door nieuwe productaankondigingen en prijsverlagingen, iets waar IDC het niet mee eens is. Dit bureau verwacht juist dat het in de nabije toekomst niet snel zal verbeteren.

Ook het aantal geleverde Chromebooks daalde. Beide bureaus zeggen dat er 3,5 miljoen Chromebooks zijn geleverd in de afgelopen drie maanden, een daling van zo'n 20 procent. Acer is hier koploper, gevolgd door HP, Dell, Lenovo en ASUS.