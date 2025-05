European Payments Initiative wil iDEAL overnemen voor Europese betaalstandaard

Het European Payments Initiative wil iDEAL overnemen. EPI wil iDEAL de basistechnologie maken voor een Europees betaalplatform. Ook het Luxemburgse Payconiq wordt overgenomen. Dat is het bedrijf dat de technologie achter iDEAL maakt.

EPI, een samenwerkingsverband van enkele grote Europese banken waaronder Deutsche Bank, ING en KBC, schrijft in een persbericht dat het van plan is iDEAL over te nemen van Currence. De bedrijven hebben daar beide akkoord op gegeven, maar Europese en nationale toezichthouders moeten er ook nog mee akkoord gaan. Samen met de overname stappen ook ABN AMRO en de Rabobank in als nieuwe aandeelhouders van EPI. De Nederlandse banken hebben iDEAL opgericht en zich daarvoor in Currence verenigd. Het Belgische Belfius en DZ Bank sloten zich eind vorig jaar al bij EPI aan.

EPI wil iDEAL gebruiken als basis voor een betaalsysteem dat in heel Europa werkt. In de eerste plaats moet het gaan om een betaalsysteem waarmee Europeanen onderling geld uit kunnen wisselen en een waarmee geld tussen klanten en bedrijven kan worden uitgewisseld. Eind 2023 moet die functie in Frankrijk en Duitsland worden getest. Begin 2024 moet dat breder gebeuren in die landen en ook in België. "Uitbreiding naar andere Europese landen volgt in een later stadium", schrijft EPI.

Op het moment werkt EPI al aan een digitale portemonnee, maar dat initiatief kan door de iDEAL-overname veel sneller worden uitgerold. In Nederland verwerkt iDEAL volgens de banken 1,2 miljard betalingen per jaar en wordt het voor ruim zeventig procent van de online betalingen gebruikt. In de toekomst wil EPI ook andere toepassingen uitbrengen voor de digitale wallet. Het consortium noemt daar onder andere de mogelijkheid bij om verschillende soorten transacties mogelijk te maken, zoals eenmalige betalingen, abonnementen of termijnbetalingen. Ook moet het mogelijk worden om uitgesteld te betalen, spaarprogramma's toe te voegen en uiteindelijk zelfs om de wallet als digitale identiteit in te zetten.

Met die ontwikkeling speelt EPI in op toekomstige Europese plannen. De Europese Commissie wil dat er een digitale wallet komt waarin burgers hun identiteitsbewijs of later ook hun rijbewijs of andere identificatiemiddelen kunnen opslaan. Er zijn momenteel honderden bedrijven aan het werk aan zo'n product, waaronder het Nederlandse SIDN met de Yivi-app.

Volgens EPI verandert er voor Nederlandse gebruikers niets. "De overnames hebben geen directe gevolgen voor de Nederlandse consument en iDEAL-accepterende handelaars. Zij kunnen iDEAL blijven gebruiken zoals ze gewend waren", schrijft het consortium. Naast de overname van iDEAL neemt EPI ook het Luxemburgse bedrijf Payconiq over. Dat is de technologische leverancier van iDEAL; het bedrijf maakt de techniek erachter en is daarmee een belangrijk deel van de overname. Payconiq bouwde ook Bancontact in België.