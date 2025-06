Stichting: goede doelen vragen te veel persoonsgegevens bij donaties

Nederlandse goede doelen vragen steevast te veel persoonsgegevens van donateurs. Volgens de Stichting Donateursbelangen is het bij driekwart van de goede doelen niet mogelijk om anoniem te doneren en moet er minimaal een e-mailadres achtergelaten worden.

De Stichting Donateursbelangen onderzocht 285 goede doelen in Nederland. De stichting keek naar de manieren waarop de websites hun online donatiemogelijkheden hadden opgesteld. Zo inventariseerde de stichting niet alleen of anonieme donaties mogelijk waren, maar ook of bijvoorbeeld het geslacht, het adres of de geboortedatum van burgers moesten worden ingevuld en of het vinkje voor telefonische benadering standaard stond aangevinkt. De stichting controleerde echter niet of er een verificatie op die gegevens zat; het is bij veel donaties waarschijnlijk mogelijk om een foutieve geboortedatum in te vullen.

Het grootste pijnpunt lijken donaties te zijn die alleen via iDEAL mogelijk zijn. Bij 208 van de 285 onderzochte goede doelen is het alleen mogelijk om via iDEAL te doneren en daarmee is een donatie niet anoniem, stelt de stichting. Bij een handvol goede doelen is het mogelijk om bijvoorbeeld met Tikkie te betalen, waarbij het IBAN van een donateur onzichtbaar blijft. In 74 procent van de gevallen waarbij via iDEAL werd betaald, gingen donaties via de providers Buckaroo en Mollie.

De stichting zegt dat nog eens 73 procent van de goede doelen verplicht vraagt om een e-mailadres en in 70 procent van de gevallen moet verplicht een naam worden opgegeven. Bij een kwart van de goede doelen moet een woonadres worden opgegeven en in een vijfde van de gevallen staat er standaard een vinkje achter het ontvangen van een nieuwsbrief. Bij een opvallend hoog aantal goede doelen is het juist niet verplicht om privacyvoorwaarden vooraf te accepteren.

Volgens de stichting zijn er verschillende gevaren aan het feit dat anonieme donaties niet mogelijk zijn. Zo zou er risico zijn op identiteitsdiefstal en op discriminatie, bijvoorbeeld als stichtingen alleen mensen uit een bepaald postcodegebied zouden laten doneren.