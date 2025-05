Mag je geld verdienen met dataverkoop? Dat moet het Europese Hof nu bepalen

Het Europese Hof van Justitie moet een antwoord geven op een belangrijke vraag rondom de privacywet: mag je geld verdienen met het verkopen van persoonlijke gegevens? Het lijkt zo simpel, maar het is aan de hoogste Europese rechter om dat echt te bepalen.

De bestuursrechter in Amsterdam heeft enkele belangrijke vragen over wat het 'gerechtvaardigd belang' precies inhoudt, doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie. Voordat we die wat droge juridische term uitleggen, is het goed om de achtergrond van de zaak te kennen. Die ligt bij een boete voor de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond. In maart 2020 kreeg die sportvereniging een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die had meer dan een jaar eerder klachten ontvangen van leden van de bond die waren benaderd door sponsors van de Knltb. Hoe waren die sponsors aan de gegevens van de leden gekomen? Al snel bleek de Knltb die zelf aan de sponsors te hebben gegeven.

Op het eerste gezicht is dat vreemd. Is de hele privacywet niet juist opgezet om burgers te beschermen tegen dit soort dataverkoop? Dat is lang geen uitgemaakte zaak; het is zelfs iets waarover juristen al lange tijd discussiëren. Het draait specifiek om het gerechtvaardigd belang en wat daar wel en niet onder kan en mag vallen.

Rechtvaardiging

De centrale vraag is of geld verdienen ook een gerechtvaardigd belang kan zijn Een van de belangrijkste principes van de privacywetgeving is dat een bedrijf een reden moet hebben om gegevens te verwerken. Dat heet een grondslag. Toestemming is een voor de hand liggende, maar als er een andere wet is die dataverwerking verplicht stelt, is dat ook een grondslag. Dan is er nog het zogenaamde gerechtvaardigd belang. Dat is al sinds de inwerkingtreding van de AVG een discussiepunt, want wanneer is een belang gerechtvaardigd? De AVG is daar, gek genoeg, niet helder over. Daarin staat:

"Een dergelijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld aanwezig zijn wanneer sprake is van een relevante en passende verhouding tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, in situaties waarin de betrokkene een klant is of in dienst is van de verwerkingsverantwoordelijke. In elk geval is een zorgvuldige beoordeling geboden om te bepalen of sprake is van een gerechtvaardigd belang, alsook om te bepalen of een betrokkene op het tijdstip en in het kader van de verzameling van de persoonsgegevens redelijkerwijs mag verwachten dat verwerking met dat doel kan plaatsvinden."

Interpretaties

Wat dat exact betekent, in welke situaties dit geldt en welke 'redelijke verwachtingen' iemand kan hebben, zijn allemaal interpretaties die een verwerker zelf, een bedrijf dus, zal moeten verantwoorden. Het is vervolgens aan de Autoriteit Persoonsgegevens om te beoordelen of dat strookt met wat er in de AVG staat. En laat die toezichthouder de passage over het gerechtvaardigd belang nou eens heel streng interpreteren.

De Knltb redeneerde dat het doorverkopen van gegevens voor directmarketingdoeleinden zo'n gerechtvaardigd belang was. De Autoriteit Persoonsgegevens vond van niet. Dat lijkt misschien logisch, totdat je de toelichting op de wet op de website van de AP leest:

De Autoriteit Persoonsgegevens zei enkele maanden voorafgaand aan de boete: "Wat ook niet als een gerechtvaardigd belang kwalificeert, is bijvoorbeeld het enkel dienen van zuiver commerciële belangen." Vragen daarover kwamen bij de Knltb naar voren, maar later ook bij VoetbalTV. Dat ging failliet doordat de AP dreigde het een boete te geven. Die boete had ongeveer dezelfde reden: mag VoetbalTV gegevens van voetballers gebruiken met als enige doel geld verdienen?

Het is aan de AP om de interpretatie te geven, maar bedrijven kunnen ook naar de rechter stappen In de eerste plaats is het aan de Autoriteit Persoonsgegevens om die interpretatie te geven. Als de ontvanger van een boete het daar niet mee eens is, kan die bezwaar aantekenen bij de AP. Na de beslissing daarover kan er ook naar de rechter worden gestapt. Dat deed de Knltb; al kort na de boete ging de bond in beroep, maar dat werd ongegrond verklaard. Toen wilde de Knltb een uitspraak van de rechter. Eerst ging de bond naar de rechtbank en later in hoger beroep. Nu heeft het Gerechtshof Amsterdam eindelijk uitspraak gedaan in het hoger beroep. De Knltb vroeg aan het hof of dat een definitieve uitleg kon geven van het begrip gerechtvaardigd belang, maar het gerechtshof zegt: nee.

Ja, maar ook nee

Het gerechtshof hinkt op twee benen. "Niet alleen juridische, maar ook allerhande feitelijke, economische en ideële belangen kunnen dus als gerechtvaardigd belang kwalificeren", schreef de rechtbank in de eerdere zaak. In het hoger beroep gaat het gerechtshof daarin mee. "Dit lijkt het standpunt van eiseres te ondersteunen dat elk belang, dus ook een zuiver commercieel belang, een gerechtvaardigd belang kan zijn."

Dan volgt een 'maar'. "Aan de andere kant lijkt het volgens de rechtbank niet te rijmen met de hoge mate van bescherming die de AVG beoogt te bieden wanneer de wens om zonder toestemming van betrokkene geld te verdienen met andermans persoonsgegevens wordt aangemerkt als een gerechtvaardigd belang."

Drie vragen

Met andere woorden, het gerechtshof kan ook niet zomaar zeggen wat wel en wat niet gerechtvaardigd is. Toch zal er een antwoord moeten komen. In heel Europa worstelen bedrijven en toezichthouders met dezelfde vraag. Het antwoord moet nu komen van het hoogste Europese rechtsorgaan, het Hof van Justitie. Specifiek worden er drie vragen gesteld. Vooral de laatste is interessant:

1. Hoe moet de rechtbank de term ‘gerechtvaardigd belang’ uitleggen? 2. Moet die term worden uitgelegd zoals verweerder hem uitlegt? Zijn dat uitsluitend tot de wet behorende, wet zijnde of in een wet vastgestelde belangen? Of: 3. Kan elk belang een gerechtvaardigd belang zijn, mits dat belang niet in strijd is met de wet? Meer specifiek gesteld: zijn een zuiver commercieel belang en het belang zoals hier aan de orde, het verstrekken van persoonsgegevens tegen betaling zonder toestemming van de desbetreffende persoon, onder omstandigheden aan te merken als een gerechtvaardigd belang? Zo ja, welke omstandigheden bepalen of een zuiver commercieel belang een gerechtvaardigd belang is?

Europese gevolgen

De uitspraak van het Hof kan gevolgen hebben voor heel Europa Als het Europese Hof tot een uitspraak komt, heeft dat gevolgen voor heel Europa. In theorie moeten Europese toezichthouders elkaars uitspraken volgen, zodat er sneller een gezamenlijke uitleg van de privacywet komt. De praktijk is anders. Zo neemt de AP bijvoorbeeld het Franse standpunt over Google Analytics niet meteen over en zo zijn er veel meer voorbeelden te vinden. Met een uitspraak van de rechter is dat anders; toezichthouders kijken dan niet naar elkaars interpretatie, maar naar een gerechtelijke uitspraak. Daar is de hele AVG bij gebaat.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt in ieder geval blij te zijn met het verzoek. Dat zal hoe dan ook veel discussie wegnemen.