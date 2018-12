Privacywaakhond onderzoekt verkoop persoonsgegevens door tennisbond KNLTB

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt hoe tennisbond KNLTB in de afgelopen maanden heeft gehandeld met persoonsgegevens. Het gaat om klachten van sporters waarmee contact werd opgenomen, zonder dat er toestemming was voor het delen van de persoonsgegevens.

Tegenover Nieuwsuur bevestigt de tennisbond dat zij onderdeel is van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het onderzoek is voor nu beperkt tot de KNLTB, waarmee de toezichthouder zegt een norm te willen stellen. Er zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens ook klachten van sporters van andere sportbonden binnengekomen. Als deze bonden doorgaan met commerciŽle acties, zonder dat er toestemming is van de individuele leden, dan kunnen er meer onderzoeken of geldboetes volgen.

"Bonden mogen persoonsdata gebruiken om verenigingen te laten draaien en mensen te laten sporten, niet om ze te verhandelen", zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens hem is een akkoord van de ledenraad onvoldoende. "Je moet echt ťlk lid vragen: vindt u het goed dat ik uw gegevens verkoop aan bedrijf X of Y? Pas dan mag het", aldus de voorzitter.

De klachten zien op leden van sportbonden die ongevraagd worden opgebeld, mailtjes kregen of reclame per post ontvingen. Zij hadden daar veelal geen toestemming voor verleend. Wolfsen stelt vast dat de sportbranche steeds vaker commercieel handelt waarbij persoonsgegevens van leden worden verhandeld.

KNLTB-directeur Robert-Jan Schumacher zegt dat zijn bond in de toekomst anders met persoonsgegevens zal omgaan. Zo zal er bij belacties eerst om toestemming worden gevraagd. "Wij zijn zoekende en we zijn niet de enige. Data zijn voor ons geen verdienmodel, de privacy van onze leden weegt het zwaarst. Tegelijkertijd: data moet ik in sommige gevallen kunnen delen met sponsoren", aldus de KNLTB-directeur.

Enkele weken geleden kwam de tennisbond ook al in het nieuws omtrent privacybezwaren. Een bondslid dreigde eerder met een kort geding over het gebruik van naw-gegevens en telefoonnummers van KNLTB-leden voor marketingacties. Hij wilde niet dat zijn gegevens aan sponsoren werden doorgespeeld. Uiteindelijk kwam het niet tot een zaak.