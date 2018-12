Dice draait 'time to kill'-aanpassingen voor Battlefield V terug

Dice laat weten dat de eerder doorgevoerde 'time to kill'-aanpassingen in Battlefield V in zijn geheel worden teruggedraaid. De ontwikkelaar zei onlangs nog dat het versies van de oude time to kill ging toevoegen aan alle gamemodi, maar ook dat is nu van de baan.

Dice meldt in een bericht op Reddit dat vanaf dinsdagmiddag de recent doorgevoerde aanpassingen aan de ttk worden gereset naar de oorspronkelijke waarden van de releasedatum van Battlefield V. De ontwikkelaar zegt dat het deze beslissing heeft genomen na het beluisteren van de feedback van spelers en het 'bekijken van statische data'. Dice wilde met een compromis komen door deze week voor alle spelmodi een Core-speellijst te introduceren. Daarmee zouden spelers bij elke modus kunnen kiezen voor de oude of de nieuwe ttk, maar dat plan ligt nu ook in de prullenbak.

Het bedrijf achter de Battlefield-reeks herhaalt dat de onlangs doorgevoerde time to kill-aanpassingen bedoeld waren om het schietspel toegankelijker te maken voor nieuwe spelers, en tegelijkertijd ervaren spelers een ervaring te bieden met de door hen gewenste speelstijl. Dice geeft toe dat ze dit niet goed hebben aangepakt en dat ervaren spelers niet om de wijzigingen hadden gevraagd, maar dat ze toch werden doorgevoerd.

De oorspronkelijke time to kill-waarden in Battlefield V zorgden ervoor dat tegenstanders relatief snel geveld konden worden zonder dat daar een grote kogelregen voor nodig was. Dat werd enkele dagen geleden aangepast, zodat er bij de meeste wapens grofweg een kogel extra nodig was om een tegenstander uit te schakelen. Deze aanpassing kon rekenen op veel kritiek, met name van ervaren spelers. Zo zou de game hierdoor trager en minder dynamisch zijn geworden.

Dice meldt ook dat het in de afgelopen week meer duidelijkheid heeft verkregen over de klachten van spelers over de time to death. Deze term hangt deels samen met de ttk en gaat over de tijd die een speler ervaart tot hij wordt geveld. Het kwam nog wel eens voor dat spelers binnen een seconde of zelfs binnen een frame neer gingen, terwijl ze in werkelijkheid langer onder vuur werden genomen door hun belagers en dus niet zo snel waren uitgeschakeld. Wat Dice hier precies aan gaat doen en wanneer er op dit punt verbeteringen kunnen worden verwacht, is niet bekendgemaakt.