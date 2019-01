DICE stelt introductie microtransacties Battlefield V uit wegens bug

De geplande microtransacties in Battlefield V zijn uitgesteld wegens bugs in het Company Coin-systeem. Dat is een van de twee munteenheden van de game. Totdat die bugs verholpen zijn, wil DICE geen aanvullend geld verdienen aan de game. Daar staat nog geen datum voor.

Community manager Jeff Braddock laat dat weten in een tweet. Hij zegt dat DICE nog altijd werkt aan het Company Coin-probleem. Momenteel verdienen spelers die de hoogste rang in de game hebben gehaald geen Company Coins meer, terwijl dit wel de bedoeling is. De studio moet dat probleem niet alleen verhelpen, maar ervoor zorgen dat getroffen spelers alsnog de juiste hoeveelheden Company Coin uitbetaald krijgen.

Braddock kan geen datum noemen voor de bugfix en dus ook niet voor de introductie van microtransacties. Voorheen zag het ernaar uit dat de introductie op 18 januari zou plaatsvinden, maar dat is niet gebeurd.

In tegenstelling tot voorgaande games, is bij Battlefield V alle aanvullende inhoud gratis voor alle spelers; er is geen season pass, wat bij BF Premium Pass genoemd wordt, en er worden ook geen dlc-pakketten los verkocht. Nieuwe maps en spelmodi krijgt iedereen gratis, om versplintering van de playerbase te voorkomen. In plaats daarvan wordt dan geld opgehaald met microtransacties voor BCoins. Hiermee koopt men cosmetische items, die geen gameplayvoordelen opleveren.