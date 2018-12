DICE reageert op klachten 'time to kill'-aanpassingen Battlefield V

DICE heeft gereageerd op de klachten over de nieuwste 'time to kill'-update. Door deze update hebben spelers meer health points in online matches. De meer ervaren BFV-spelers klagen over de update, omdat de matches hierdoor langer duren en minder uitdagend zijn.

In een bericht op de officiŽle subreddit van Battlefield V laat het team achter Battlefield weten dat het de klachten heeft gezien. Het team biedt zijn excuses aan voor de stilte omtrent de update en verklaart waarom de health pool is vergroot. "We merkten dat nieuwe spelers meer moeite hadden met het spel dan de ervaren spelers. We wilden kijken of we dit tegen de feestdagen konden verbeteren, zodat meer spelers van het spel kunnen genieten.", meldt het team.

DICE belooft om speciale 'playlists' op te zetten voor ervaren spelers. Deze hanteren de health pool van voor de update. Een dergelijke playlist was tot nu toe alleen beschikbaar voor de Conquest-modus, maar in de loop van aankomende week komt de functie naar de andere modi.