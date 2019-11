Battlefield V krijgt systeem om vijanden te markeren en langere 'time to kill'

Battlefield V krijgt in december een update met een aantal relatief grote wijzigingen. De opvallendste zijn de toevoeging van een variant op het 'spotsysteem' dat in eerdere Battefield-games zat, en de langere 'time to kill' van veel wapens.

Ontwikkelaar Dice laat in een uitgebreid bericht op Reddit weten dat update 5.2 een systeem introduceert waardoor er een rood icoontje boven een vijandige speler verschijnt, zodra een speler naar hem kijkt en deze vijand zich binnen een afstand van 28 meter bevindt. Als die afstand tussen de speler en een vijandige speler binnen de 15 meter komt, komt er alleen een rood icoontje als de vijand zich in het blikveld van de speler bevindt.

Dit systeem lijkt enigszins op de systemen uit eerdere Battlefield-titels, waarbij spelers actief, via een druk op de knop, een vijandige speler konden markeren met een icoontje. Teamgenoten konden zo'n markering dan ook zien en het werd ook zichtbaar op de minimap. Bij het systeem in Battlefield V blijft het alleen zichtbaar voor de speler en niet voor zijn teamgenoten. Daarnaast is er geen actieve handeling voor nodig. Dice zegt dat het met de introductie van dit nieuwe systeem wil bijdragen aan het verkorten van de tijd die spelers nodig hebben om onderscheid te maken tussen vriend en vijand.

Daarnaast komt er een wijziging in de time to kill, ofwel de tijd die nodig is voordat een tegenstander geveld wordt. De wijziging betreft het aantal kogels dat met name op langere afstanden nodig is om een vijand uit te schakelen. Dat aantal benodigde kogels gaat voor een aantal soorten wapens zoals machinepistolen of -geweren omhoog. Per wapen kan het verschil ten opzichte de oude ttk verschillen. Het beruchte Duitse MG42-machinegeweer lijkt een uitschieter, waarbij het aantal benodigde kogels op een afstand van honderd meter omhoog gaat van zes naar dertien. De ttk blijft ongewijzigd voor scherpschuttersgeweren en grendelgeweren; voor die klasse van wapens is eerder al een ttk-wijziging doorgevoerd.

De toevoeging van Wake Island volgt nog niet direct met de introductie van de 5.2-update. Dice meldt dat dat speelveld, dat ook al in het originele Battlefield 1942 zat, enkele weken na de release van de update beschikbaar komt. Wake Island is onderdeel van War in the Pacific, een gratis update die sinds 31 oktober uit is en waarmee de strijd in de Stille Oceaan is toegevoegd aan Battlefield V.