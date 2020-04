Battlefield V krijgt in juni laatste uitbreiding

Battlefield V krijgt nog een enkele contentupdate met nieuwe wapens en aanpassingen deze zomer en DICE streeft er naar deze in juni vrij te geven. Na deze update verschijnen er geen uitbreidingen meer.

DICE meldt 'dat het deze zomer nog een standalone update uitbrengt'. De studio geeft geen details over de uitbreiding die na Battlefield V Into the Jungle, verschijnt, alleen dat deze nieuwe wapens, content en gametweaks naar het spel brengt. Het bedrijf noemt nieuwe maps niet in dat rijtje.

Op Twitter bevestigt de studio dat zijn bewoordingen zo uitgelegd dienen te worden dat het bedrijf na deze zomer geen nieuwe content van het spel meer toevoegt. Wel komen er na de update wekelijkse rewards waarmee spelers de kans krijgen nog items te unlocken.

Ook belooft het bedrijf te blijven werken aan de Community Games Updates en aan het in stand houden van de prestaties van het spel. De strijd tegen cheaten in Battlefield V blijft ook doorgaan. Het spel verscheen 20 november 2018 voor Windows, PS4 en Xbox One en kreeg zes uitbreidingen in de vorm van chapters als onderdeel van zijn Tides of War-systeem, waarvan Into the Jungle de laatste was.