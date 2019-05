Dice toont trailer van nieuw Battlefield V-speelveld op Griekse Kreta

Dice, de ontwikkelaar van Battlefield V, heeft een trailer uitgebracht voor een nieuw speelveld dat binnenkort wordt toegevoegd aan het spel. Het gaat om de map genaamd Mercury, waarin de Duitse invasie van Kreta als het ware wordt nagebootst.

In de trailer is te zien dat de Duitsers moeten proberen om de kust van Kreta te veroveren, waarbij de Duitsers duidelijk vrij sterk in de lucht zijn, terwijl de geallieerde, Britse troepen vooral sterke grondtroepen hebben met tanks, pantservoertuigen en enig luchtafweergeschut.

Hiermee is Mercury min of meer te beschouwen als de eerste keer waarin beide zijdes nogal afwijkende, asymmetrische speelstijlen hebben. Dat komt overigens deels overeen met de werkelijke situatie van Operatie Mercurius. De Duitsers kregen in 1941 Kreta weliswaar in handen, maar leden zware verliezen, met name onder de veel ingezette parachutisten. Of de Duitsers in het spel ook grote luchtlandingen met parachutisten kunnen uitvoeren blijkt niet uit de trailer.

Met de introductie van Mercury zijn er nog altijd geen andere partijen onderdeel van Battlefield V dan de Duitsers en de Britten. Op een later moment volgt er nog een speelveld met een strijd die zich op Griekenland afspeelt. Deze map heet Marita en is vernoemd naar de codenaam voor de Duitse invasie van het Griekse vasteland. Vermoedelijk volgt pas in het vijfde hoofdstuk van de game de introductie van de Amerikaanse strijdkrachten, waar het wellicht gaat om het strijdtoneel waarbij Japan en de VS vochten om de hegemonie in de Stille Oceaan.

De Mercury-map is onderdeel van het derde hoofdstuk dat aan Battlefield V wordt toegevoegd, genaamd Trial by Fire. Eind maart volgde de eerste nieuwe content van dit hoofdstuk, de battle royalemodus genaamd Firestorm. Deze toevoegingen zijn gratis en dat geldt ook voor Mercury; de map verschijnt op 30 mei.