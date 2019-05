Dice haalt duo-optie uit battle-royalemodus van Battlefield V

Dice heeft de queue voor duo's uit de battle-royalemodus van Battlefield V verwijderd. Dat betekent dat het in Firestorm niet meer mogelijk is voor twee spelers om gezamenlijk in games te komen waar ze het tegen andere vooraf samengestelde duo's moeten opnemen.

Een communitymanager van Dice meldt op Reddit dat de duomodus is verwijderd, omdat de Squad-modus populairder zou zijn. Hij laat in het midden of de speciale modus voor duo's in de toekomst terugkeert. "We zeggen nooit nooit. We hebben er vertrouwen in dat we het nog een keer terugzien", aldus de communitymanager.

De optie om per tweetal in een spelronde te komen was na de release gedurende een weekend aanwezig en was bedoeld als een tijdelijke blik op deze modus. Oorspronkelijk was de optie voor tweetallen ontworpen als een tijdelijke toevoeging aan de spelmodi Grind en Rush. Nadat de duomodus weer werd weggehaald, kwam er echter de nodige kritiek. Vervolgens besloot Dice de modus voor tweetallen toch te handhaven, maar sindsdien zijn steeds meer spelers overgestapt op rondes voor viertallen. Dice zegt dat het om die reden terugkeert bij het oorspronkelijke plan en de speciale wachtrij voor duo's dus heeft geschrapt.

De Firestorm-modus kwam op 25 maart uit. Deze battle-royalemodus van Battlefield V volgt het bekende patroon waarbij spelers op een groot speelveld worden geparachuteerd, waar ze het vervolgens moeten opnemen tegen anderen om als laatste over te blijven. Daarbij zijn wapens en voertuigen beschikbaar op het uitgestrekte besneeuwde speelveld, dat overigens steeds kleiner wordt door een oprukkende ring van vuur.