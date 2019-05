Nintendo voegt offlinemodi toe aan Tetris 99 tegen betaling

Nintendo heeft een betaalde uitbreiding voor zijn gratis game Tetris 99 uitgebracht. De Big Block-dlc kost tien euro en voegt twee offlinemodi toe. Er is een modus waarin spelers het tegen 98 bots opnemen en er is een Marathon-modus.

De CPU-gevecht-modus is vergelijkbaar met de bestaande onlinemodus van Tetris 99, maar spelers gaan dan de strijd aan met 98 bots in plaats van met andere spelers. De Marathon-modus is nieuw, en daarin moeten spelers zoveel mogelijk rijen wegspelen en een zo hoog mogelijke score neerzetten.

Nintendo meldt dat later dit jaar nog een offline-multiplayermodus wordt toegevoegd aan de Big Block-dlc. Binnenkort wordt daarover meer informatie bekendgemaakt. De uitbreiding is per direct te koop in de eShop.

In februari bracht Nintendo Tetris 99 uit voor de Switch. De game is gratis te spelen voor leden van de Nintendo Switch Online-dienst. Het is een soort 'battle-royalevariant' van de klassieke blokkengame. Bij de multiplayermodus moeten spelers zo lang mogelijk zien te overleven door rijen met blokken weg te spelen. Daarbij kunnen spelers elkaar aanvallen met Garbage Blocks om het maken van lijnen te bemoeilijken.