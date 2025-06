Apple toont trailer van film over verhaal achter Tetris

Apple heeft een trailer van de aankomende Tetris-film vrijgegeven. Deze film is gebaseerd op het verhaal achter het welbekende spel, dat in zijn tijd mateloos populair was onder andere dankzij zijn status als gebundelde game met de Nintendo Game Boy.

Je zou wellicht niet meteen denken dat je naar aanleiding van een simpele game als Tetris een film kan maken, maar achter de game schuilt echter een rijke geschiedenis. Het was niet alleen de launch title van de Nintendo Game Boy, maar ook de eerste game die de Russen wereldwijd uitgaven, ondanks de aanwezigheid van het IJzeren Gordijn.

De film volgt het verhaal van Henk Rogers, een Nederlandse zakenman in zijn dertiger jaren die de game, geprogrammeerd door de Rus Alexey Pajitnov in de jaren '80 ontdekte. Rogers wil koste wat kost de game naar het Westen halen en moet daarvoor, zoals de trailer ook weergeeft, voor aardig hete vuren staan.

In de hoofdrol als Rogers speelt Taron Egerton, bekend van onder andere de Kingsman-films, waarin hij eveneens de hoofdrol had. Pajitnov wordt vertolkt door de Russische acteur Nikita Efremov. De regie ligt in handen van Jon Baird, die lezers wellicht bekend is van Stan & Ollie en TV-serie Vinyl. De film is vanaf 31 maart te streamen.

Voor wie geen belangstelling heeft voor een gedramatiseerde versie van het Tetris-verhaal: YouTube-kanaal Gaming Historian en de BBC hebben gepoogd de geschiedenis op te tekenen.