DICE verhoogt maximumrang Battlefield V van 50 naar 500 en toont nieuwe maps

Battlefield V krijgt in de komende maanden meerdere nieuwe speelvelden, de maximale rang die spelers kunnen behalen gaat van 50 naar 500 en DICE heeft wat informatie vrijgegeven over de komst van de strijd in de Stille Oceaan, in de herfst.

De nieuwe maps die komen, zijn het Afrikaanse Al-Sundan en Martia, in juli, dat zich op een Grieks eiland afspeelt. Beide levels moeten veel ruimte hebben voor variatie in speelstijlen, wapens en voertuigen. Daarnaast onderstreept DICE dat er veel gewerkt wordt aan het aanpassen van maps voor gevechten op kleinere schaal. In augustus volgen twee maps voor gevechten op kleinere schaal: een in Frankrijk en een in Noorwegen.

Een ander level dat getoond is tijdens EA Play, de E3-presentatie van de uitgever, is Operation Underground. Aan de hand van de beelden lijkt de map bijna een kopie van de Battlefield-klassieker Operation Metro, maar dan met een jaren '40-thema. Deze map moet in oktober, tussen Chapter 4 en Chapter 5, uitkomen.

Operation Underground

De maximumrang gaat van 50 naar 500, waar volgens de Battlefield-studio veel om gevraagd werd. Spelers verdienen met iedere rang nieuwe Company Coin en om de 50 levels krijgen ze ook een nieuwe dog tag om aan andere te laten zien hoe ver ze gekomen zijn. Verder komt het Private Games-programma in september.

Tot slot is er kort gesproken over Chapter 5, dat zich richt op de strijd tussen de VS en Japan, in de Stille Oceaan. Deze moet in de herfst uitkomen en nieuwe wapens en voertuigen bevatten, alsmede het Japans Keizerlijk Leger.

Chapter 5: de strijd in het Pacific Theater