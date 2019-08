DICE schrapt competitieve 5v5-modus van Battlefield V

DICE heeft zijn plannen voor een competitieve 5v5-modus in Battlefield V laten vallen, zo maakt het bedrijf bekend. De ontwikkelaar wil zich onder andere richten op het verhelpen van bugs in de shooter.

Het schrappen van de 5v5-modus is noodzakelijk om de doelen voor het maken van fixes en nieuwe inhoud voor Battlefield V te realiseren, stelt Ryan McArthur, senior producer van het spel. Ook claimt hij dat het ontwikkelteam door de beslissing betere ondersteuning kan bieden voor de competitieve functionaliteit die in het spel zit.

De komende update voor Battlefield V, update 4.4, verhelpt problemen met stotteren van het beeld en met desynchronisatie. Ook zijn er wijzigingen bij Commorose, komen er twee nieuwe infanterie-maps, genaamd Provence en Lofoten Islands, en verhoogt DICE de maximale Rank.

In september verschijnt update 4.6 met de Operation Underground-map voor Conquest, Team Deathmatch, Breakthrough en Squad Conquest. Bij Tides of War komt Rush tijdelijk beschikbaar, een reimagining van Operation Métro. Later richt DICE zich op de Stille Oceaan met Iwo Jima en twee andere locaties. Dit lijkt een grote update te worden. Verder belooft de ontwikkelaar spelers voortaan maandelijks op de hoogte te houden van updates.