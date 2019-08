Google Foto's maakt tekst in foto's en screenshots doorzoekbaar

Google Foto's krijgt de mogelijkheid om tekst in foto's te doorzoeken. Bovendien kunnen gebruikers met een druk op de knop tekst in foto's laten omzetten in tekst die te kopiëren en te plakken is op een telefoon of desktop.

Google Foto's gebruikt ocr om tekst die in foto's en screenshots staat om te zetten in normale tekst. Dat gebeurt vanaf deze maand, meldt het bedrijf. Gebruikers kunnen foto's doorzoeken op een woord dat in de tekst voorkomt en vervolgens die tekst kopiëren. De functie is onder meer bruikbaar om ingewikkelde wifi-wachtwoorden te kopiëren en in te voeren, zo zegt Google.

Bovendien gaat Google gezichtsherkenning aanzetten in Europa, meldt Engadget. De functie is al vier jaar beschikbaar in de VS, maar de zoekgigant schakelde zoekfunctie voor personen in Europa uit om zeker te weten dat het voldoet aan privacyregels. De functie werkt door naar alle foto's op de telefoon te kijken en voor elk gezicht een profiel op te stellen. Gebruikers kunnen de personen zelf labels geven, maar standaard zien gebruikers in de interface van de zoekfunctie alleen foto's van het gezicht. Gebruikers konden de functie via een vpn naar de VS aanzetten en daarna in Europa gebruiken.

Ocr in Google Foto's: de app herkent de tekst in een iPhone-screenshot voor het toevoegen van een abonnement via e-sim