Directeur HP Inc vertrekt en topman printerdivisie volgt hem op

De directeur van HP Inc, Dion Weisler, zal per 1 november vertrekken. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Weisler was sinds 2015, toen HP splitste in twee bedrijven, topman van het Amerikaanse bedrijf. Zijn opvolger is de directeur van de printerdivisie.

Weisler zal na zijn vertrek terugkeren naar Australië vanwege de gezondheid van een familielid, zo zegt HP. Weisler was de eerste ceo van HP Inc na de splitsing van HP in 2015, waarna naast HP Inc het bedrijf HPE ontstond voor de enterprise-markt. De directeur daarvan, Meg Whitman, vertrok al snel na de splitsing.

Opvolger Enrique Lores neemt de leiding per 1 november over, zo maakte HP bekend. Hij is nu directeur van de printerdivisie en werkt dertig jaar bij het bedrijf. Hij had bovendien de leiding over de splitsing van beide bedrijven in 2015. HP Inc maakt onder meer desktops, laptops, printers en 3d-printers.

Tegelijk met de aankondiging van het vertrek van de ceo maakte HP Inc ook kwartaalcijfers bekend over de periode van 1 mei tot 31 juli. De omzet bleef gelijk ten opzichte van een jaar geleden op 14,6 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 1,2 miljard dollar, een kwart meer dan dezelfde periode een jaar geleden.