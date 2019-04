Battlefield V: Firestorm

Ver voordat Battlefield V verscheen was al duidelijk dat de game bij release nog niet zou beschikken over een battleroyale-modus. DICE had wel aangekondigd dat het schietspel op termijn een variant op het populaire subgenre zou bevatten, maar dus pas na de release. In november concludeerden we dat het spel de extra eigenlijk toen al kon gebruiken. Niet alleen omdat Battlefield V niet bepaald overliep van content, maar ook omdat de ontbrekende battleroyale-modus een 'olifant in de kamer' was. Elke reviewer wist dat hij er nog niet was en in maart zou komen, maar tegelijkertijd was iedereen juist heel benieuwd naar die toevoeging.

Gespeeld op: Windows (EA Origin)

Ook beschikbaar voor: PlayStation 4, Xbox One

Een fijne bijkomstigheid daarbij is dan wel dat alle extra content gratis is. Je moest er dus even op wachten, maar als je Battlefield V hebt, heb je er nu een 'gratis' battleroyale-game bij. Of het voor gamers die Battlefield V nog niet hebben ook meteen reden is om de game te kopen, valt te bezien. Firestorm voelt op sommige punten duidelijk anders aan dan andere battleroyale-games, maar lijkt tegelijkertijd inhoudelijk ook weer niet heel veel toe te voegen. We vragen ons daarom af of Firestorm een blijvertje wordt in het aanbod van battleroyale-games.

Mooiste battleroyale-game

Op een vlak heeft DICE de strijd met andere games in het subgenre al gewonnen. Er is namelijk geen battleroyale-game zo mooi als Battlefield V. Halvøy, het schiereiland waarop alle actie in Firestorm zich afspeelt, is prachtig vormgegeven en enorm veelzijdig. De omgeving herbergt meertjes, heuvels, dorpjes, havens, een dam, en ga zo maar door. Net als in andere battleroyale-games zijn er bepaalde gebieden waar je meer kans hebt op goede loot, want uiteraard begin je in Firestorm met niets anders dan een mes en dien je je wapens en verdere uitrusting tijdens het spelen te verzamelen.

Hierbij vinden we direct twee belangrijke punten waarmee Firestorm zich weet te onderscheiden van andere battleroyale-games. Op de map vind je een aantal kleine zeppelins die laag hangen. Op bepaalde momenten gaat er ergens in het speelveld zo'n zeppelin omhoog, ten teken dat daar een strategisch punt is ontstaan. Je kunt dat strategische punt dan met je team innemen, vergelijkbaar met hoe dat werkt bij de vlaggen in Conquest of Domination. Heb je het punt succesvol veroverd, dan wordt op die plek extra goede loot gedropt. Nadeel van een poging om die loot te bemachtigen, is natuurlijk wel dat andere spelers ook zien waar dat strategische punt is en er op af kunnen komen. Er zit daarom altijd de afweging tussen risico en beloning aan vast.

Tanks in bunkers

Diezelfde afweging zien we terug bij het bemachtigen van de beste voertuigen in het spel. Normale jeeps, APC's en andere lichte voertuigen vind je gewoon in de omgeving. De zwaardere voertuigen, zoals tanks, bevinden zich echter in bunkers. Om in een bunker te komen, moet je twee zware wielkleppen openen. Dat kost vrij veel tijd. Vervelender nog is dat er een alarm afgaat zodra je aan dat openen begint. Alle spelers in de omgeving weten daardoor dat je een tank probeert te bemachtigen. Ze zullen wellicht proberen je af te stoppen, al is dat natuurlijk niet zonder risico voor ze. Als ze te laat zijn, staan ze ineens oog in oog met die tank.

De aanwezigheid van die tanks kán vervelende situaties opleveren, maar toch vinden we de game niet in onbalans. Er zijn veel anti-tankwapens te vinden, en daarnaast beschikken de voertuigen zelf over een gelimiteerde hoeveelheid brandstof en munitie. Die zijn weliswaar aan te vullen, maar het is zeker niet zo dat je alles lukraak kapot kunt knallen. Toch hebben we ook al eindfases meegemaakt waarbij we door de kleiner wordende cirkel werden gedwongen om ons in een open gebied te begeven waar een tank vrij spel had. Dat dit niet de leukste momenten in Firestorm zijn, is duidelijk, maar het voegt zeker een spannend element aan de battleroyale-gameplay toe.

Waarom 64 spelers?

De strategische punten en de manier waarop je zware wapens en tanks verdient, zijn duidelijk pluspunten voor Firestorm. Helaas zijn er ook minder positieve kanten. Zo valt op dat DICE heeft gekozen voor een maximum van 64 spelers, in plaats van de 100 die je wellicht gewend bent uit andere games in het subgenre. Dat lijkt te verraden dat de Zweedse ontwikkelaar meent dat een kleiner aantal beter werkt, maar met die lezing zijn wij het niet eens. Het gebeurt in Firestorm maar al te vaak dat je best lang in je eentje door de spelwereld beweegt voordat je een keer iemand tegenkomt. In die zin trekt Firestorm wat meer naar de 'flow' van PlayerUnknowns Battlegrounds, waar datzelfde probleem speelt. Gevoelsmatig zeggen we dat het leuker was geweest met 100 mensen, in plaats van met 64.

En dan is er nog het lootsysteem. In Firestorm kies je als speler weliswaar een type soldaat, maar dat heeft verder geen gevolgen voor je wapenuitrusting. Zoals gezegd vind je de spullen gewoon in het speelveld. Firestorm houdt er alleen wel een vrij onoverzichtelijk systeem op na. Zelfs na een update die een wat overzichtelijker inventory-scherm toevoegde, is het allemaal niet optimaal. Zo is ons lang niet altijd duidelijk wat we wel en niet kunnen oppakken. Ook onhandig is dat de pantserplaatjes steeds onder een andere knop belanden, afhankelijk van de vraag of je al dan niet eerst andere items had opgepakt. Het liefst wil je dat soort items, die gericht zijn op herstel, altijd onder dezelfde knop hebben, zodat je ze snel hebt als dat nodig is.

Deze minpuntjes zitten het spelplezier niet verregaand in de weg. Het probleem is meer dat we uit de standaardgameplay überhaupt niet overdreven veel plezier haalden. Goed, dat is misschien een beetje overdreven gesteld: de actie blijft goed, Battlefield V is een goede game en daar profiteert Firestorm ook wel van. Het is meer dat we in Firestorm weinig doorslaggevende zaken vinden die ons zouden wegtrekken van andere battleroyale-games. Het eerder dit jaar verschenen Apex Legends beschikt bijvoorbeeld op verschillende vlakken over betere systemen dan Firestorm. Daar komt bij dat Firestorm laat arriveert en op een achterstand begint. Waar veel langer lopende battleroyale-games al over meerdere maps beschikken, heeft Firestorm er maar één. Bovendien is niet duidelijk of, en zo ja wanneer, DICE nieuwe elementen aan Firestorm zal toevoegen. Gezien de periodieke updates die DICE aan Battlefield V toevoegt is niet uitgesloten dat het gebeurt, maar het is ook allerminst zeker.

Conclusie

Zo beschikt Firestorm over een aantal leuke elementen die ervoor kunnen zorgen dat gamers die Battlefield V al in huis hebben de game weer eens opstarten, mochten ze in de voorbije maanden zijn afgehaakt. Mocht je bij die groep horen, dan is het zonde om deze gratis nieuwe modus niet op zijn minst uit te proberen. Heb je de game nog niet gekocht, dan kun je je afvragen of Firestorm wel sterk en uniek genoeg is om er Battlefield V voor aan te schaffen. In onze ogen blijft Apex Legends de soepelste en best doordachte battleroyale-game van dit moment. Firestorm is mede dankzij het audiovisuele aspect sterker dan bijvoorbeeld PUBG of Call of Duty's Blackout, maar niet dusdanig veel beter dat je de game er speciaal voor zou moeten kopen. Firestorm is een leuke toevoeging aan Battlefield V en aan het totaalaanbod aan battleroyale-games, maar de troon van Apex Legends komt niet in gevaar.

Firestorm is een update voor Battlefield V en krijgt daarom geen eigen beoordeling in de vorm van een cijfer. De in november verschenen review van Battlefield V is hier te lezen.