EA Access-abonnement voor games komt in juli naar PlayStation 4

EA maakt zijn abonnementsdienst voor games vanaf juli beschikbaar op de PlayStation 4. Voor 4 euro per maand krijgen klanten toegang tot een collectie van games en proefversies van alle nieuwe EA-games. De dienst was al beschikbaar voor de Xbox One en op de pc.

Het afsluiten van EA Access gebeurt vanuit de PlayStation Store. Dat kost 4 euro per maand of 25 euro voor een heel jaar. De dienst werkt op de Sony-console hetzelfde als op de Xbox One en is vergelijkbaar met EA Origin Access voor de pc.

Leden krijgen toegang tot proefversies van alle nieuwe games die EA uitbrengt. Het gaat daarbij om de volledige games, maar die kunnen maximaal tien uur gespeeld worden. Verder geeft de dienst toegang tot een collectie van EA-games, die klanten kunnen spelen zolang het abonnement loopt . Naast oudere games bevat de collectie ook FIFA-, Battlefield- en Star Wars Battlefront-games.

Op een pagina van EA Access voor de PlayStation 4 staat dat de dienst onder andere Anthem, Battlefield V en Anthem bevat. Die games zijn momenteel nog niet beschikbaar via de dienst op de Xbox One en bij Origin Access op de pc alleen via het Premier-abonnement van 15 euro per maand. Mogelijk komen die games vanaf juli ook naar de Xbox One-versie van het abonnement. In de aankondiging spreekt EA niet over een verschil in het aanbod van games per platform.

EA Access verscheen in 2014 voor het eerst op de Xbox One. Twee jaar later kwam de dienst naar Windows, in de vorm van Origin Access. Voor de pc is ook Origin Access Premier beschikbaar, een duurder abonnement met volledige toegang tot alle nieuwe EA-games. De abonnementsdienst van EA maakt geen gebruik van streaming, gamers dienen de games te downloaden en te installeren op hun console of pc.