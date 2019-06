EA Access-abonnement komt op 24 juli naar PlayStation 4

EA Access komt op 24 juli naar de PlayStation 4. Het was al bekend dat de abonnementsdienst ergens in die maand naar de console kwam, maar nog niet precies wanneer. Voor 4 euro per maand krijgen spelers toegang tot een verzameling games en proefversies van EA-games.

EA biedt zijn abonnementsdiensten al bijna vijf jaar aan op de Xbox One, en op de pc, in de vorm van Origin Access, sinds een jaar of drie. De PS4 wordt nu pas aan dat rijtje toegevoegd. Sony's eigen tegenhanger PlayStation Now heeft echter ook al enkele EA-titels in zijn aanbod.

De dienst omvat oudere titels van EA als Titanfall 2, Mass Effect: Andromeda, maar ook Battlefield V. Daarnaast zijn er proefversies van 'vele' nieuwe EA-games die tien uur lang gespeeld kunnen worden. Daarna kunnen de volledige games met een korting gekocht worden en daarbij worden ook de saves van de trialversies meegenomen.

EA Access verscheen in 2014 voor het eerst op de Xbox One. Twee jaar later kwam de dienst naar Windows, in de vorm van Origin Access. Voor de pc is ook Origin Access Premier beschikbaar, een duurder abonnement met volledige toegang tot alle nieuwe EA-games. De abonnementsdienst van EA maakt geen gebruik van streaming, gamers dienen de games te downloaden en te installeren op hun console of pc.