Google integreert Chronicle en VirusTotal in Google Cloud

Google gaat beveiligingsbedrijf Chronicle integreren in Google Cloud. Daardoor wordt ook VirusTotal onderdeel van de clouddienst. Gebruikers kunnen op die manier hun bestanden automatisch laten scannen op malware via de engines van verschillende virusscanners.

VirusTotal is sinds vorig jaar onderdeel van Chronicle, dat op zijn beurt nu wordt geïntegreerd in Google Cloud, zegt Google in een blogpost. Chronicle werd begin 2018 opgericht nadat het voortkwam uit Google X, de experimentele tak van Alphabet. Nu gaat het samen met Google Cloud, zodat het 'een krachtige en veelomvattend portfolio kan maken dat veel voor onze klanten toevoegt. De integratie moet in de herfst rond zijn.

Met VirusTotal worden bestanden in Google Cloud automatisch gescand op malware, terwijl Chronicle zich zelf vooral gaat richten op onderzoek, incidentrespons, en het vinden van nieuwe manieren om aanvallers tegen te houden. Volgens VirusTotal-oprichter Bernardo Quintero blijft VirusTotal ook onafhankelijk werken en blijft het zijn normale diensten ook nog gewoon aanbieden, naast het scannen van Google Cloud-bestanden.