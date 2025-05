VirusTotal brengt AI-tool uit die malware herkent en in leesbare taal uitlegt

Malwarescanwebsite VirusTotal heeft een kunstmatige-intelligentietool uitgebracht waarmee beveiligingsonderzoekers automatisch code kunnen analyseren voor kwetsbaarheden. Code Insight geeft vervolgens een beschrijving in natuurlijke taal van wat de code doet.

VirusTotal kondigde Code Insight aan op de RSA-beveiligingsconferentie. De tool draait in Google Cloud, dat tijdens RSA de Security AI Workbench introduceert. Googles platform komt met een large language model dat voor machinelearningtoepassingen wordt gebruikt, genaamd Sec-PaLM. VirusTotals Code Insight maakt ook gebruik van dat llm.

Code Insight kan potentieel gevaarlijke bestanden die via VirusTotal worden geüpload, scannen op malware. Vervolgens kan de tool in 'normaal leesbare taal' aangeven wat er in de code staat en wat het programma doet. De tool geeft ook aan wat bepaalde onderdelen van de code doen. Voorlopig wordt de tool alleen nog getraind op een klein aantal PowerShell-bestanden die naar VirusTotal zijn geüpload, maar in 'de komende dagen' worden ook andere bestandsformaten toegevoegd. De tool werkt volgens VirusTotal niet met extreem grote bestanden.

Volgens VirusTotal kijkt Code Insight alleen naar de daadwerkelijke code en niet naar metadata of gegevens die door antivirussoftware is toegevoegd. VirusTotal zegt dat onderzoekers de resultaten daarom ook nog altijd zullen moeten verifiëren om geen verkeerde conclusies te trekken.