VirusTotal erkent datalek, personeel inlichtingendiensten geopenbaard

VirusTotal is getroffen door een datalek waarbij enkele gegevens van 5600 klanten geopenbaard werden. Hoewel het om een relatief klein datalek gaat, zijn meerdere getroffenen werknemers van inlichtingendiensten.

Er staan onder meer twintig medewerkers van het US Cyber Command op de uitgelekte lijst, zo meldt Der Spiegel. Ook werknemers van meerdere Duitse overheidsorganen, de FBI, NSA en 'instanties uit Nederland, Taiwan en Groot-Brittannië' komen op de lijst met persoonsgegevens voor. Het gaat om een bestand van slechts 313KB, maar veel getroffenen lijken een baan binnen overheidsinstanties of inlichtingendiensten te hebben. In alle gevallen zou het gaan om de naam van een organisatie en een gebruikt e-mailadres.

Personen met banen in deze sector hebben er vermoedelijk baat bij om anoniem te blijven, al wist de krant ook meerdere vermelde individuen te vinden via LinkedIn. Op deze manier kon de authenticiteit van de lijst geverifieerd worden. VirusTotal zou op de hoogte zijn van het probleem en zou getroffenen hebben ingelicht, omdat zij nu eventueel meer risico lopen om doelwit te worden van gerichte cyberaanvallen.

Een medewerker van Google Cloud vertelde het Duitse medium dat het om een menselijke fout gaat waarbij een klein deel van de klantengegevens per ongeluk online werd gezet. De betreffende lijst is ondertussen weer verwijderd.

VirusTotal is een cyberbeveiligingsplatform dat sinds 2012 een dochteronderneming is van Google. Gebruikers kunnen verdachte bestanden en websitelinks naar het platform uploaden, waarna VirusTotal de bestanden scant met tientallen verschillende varianten van antivirussoftware. Het platform heeft een database van malware en virussen en is om die reden ook voor veiligheidsdiensten en IT'ers interessant.

Overigens zijn de geüploade bestanden in principe openbaar zodat de gegevens vergeleken en geanalyseerd kunnen worden. Hierdoor wordt volgens Der Spiegel regelmatig vertrouwelijke informatie op het platform gezet. De Duitse inlichtingendienst BSI raadt dan ook aan om nooit automatisch verdachte bestanden te uploaden, iets wat kennelijk door sommige instanties gedaan wordt.