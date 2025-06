Bioscoopketen Vue lekt privégegevens en bankrekeningnummers van bezoekers

Bioscoopketen Vue had te maken met een lek op zijn website, waardoor de gegevens en IBAN-nummers van alle bezoekers waren in te zien. Dat meldt RTL Nieuws op vrijdagmiddag. Het lek is inmiddels gedicht, zo zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Het lek werd veroorzaakt door een fout in de website van Vue, zo schrijft RTL Nieuws. Daardoor kon de broncode van de website volledig worden ingezien, inclusief bestanden die normaliter zijn afgeschermd. Daardoor waren ook de secret keys van de database van het bedrijf en de dienst die betalingen verwerkt zichtbaar.

Met het lek waren volgens RTL Nieuws 'miljoenen' transacties van Vue in te zien, inclusief namen en bankrekeningnummers. Het nieuwsmedium controleerde de transacties van een willekeurige dag en trof daar bijvoorbeeld ruim 3400 transacties aan, inclusief de namen en bankrekeningnummers. Ook gegevens over de profielen van Vue-bezoekers waren zichtbaar, waaronder woonadressen, geboortedata en e-mailadressen.

De kwetsbaarheid werd ontdekt door programmeur Sten Lankreijer; hij trof de kwetsbaarheden aan omdat hij zelf wel eens naar een Vue-bioscoop gaat en de website van de bioscoopketen inspecteerde. Lankreijer heeft melding gemaakt bij Vue. De bioscoopketen laat aan RTL Nieuws weten dat het lek inmiddels is gedicht. Volgens de bioscoopketen heeft alleen Lankreijer toegang gehad tot de gevoelige data. Er zijn volgens Vue geen gegevens openbaar gemaakt. Het bedrijf gaat melding van het datalek doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.