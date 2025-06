Noord-Ierse politie deelt per ongeluk namen en werklocaties van alle medewerkers

De Police Service of Northern Ireland heeft te maken gehad met een datalek. De politie deelde per ongeluk een spreadsheet met persoonsgegevens van medewerkers. De spreadsheet bevatte onder meer de namen en werklocaties van de medewerkers.

De spreadsheet bevatte gegevens van alle ruim 10.000 medewerkers van de PSNI, schrijft onder meer de BBC. De Noord-Ierse politie deelde de spreadsheet als onderdeel van een Freedom of Information-verzoek. Daarmee kunnen burgers informatie van publieke instellingen opvragen, net als met Woo-verzoeken in Nederland.

In de spreadsheet stonden de voorletters en achternamen, rangen en werklocaties van politieagenten en personeelsleden, waaronder enkele medewerkers van inlichtingendiensten, schrijft de FT. Er stonden geen thuisadressen in de spreadsheet. De informatie was te vinden op een publieke website voordat het na een aantal uren offline werd gehaald.

Chris Todd, hulpchef bij de PSNI, verontschuldigt zich tegenover Britse media en zei dat de fout 'onacceptabel' is. "We opereren op dit moment in een omgeving waarin er een ernstige terrorismedreiging voor onze collega's speelt en dit is het laatste wat iemand in de organisatie wil horen", vertelt hij daarbij. Noord-Ierse politieagenten zijn doelwitten geweest van republikeinen die Noord-Ierland willen herenigen met Ierland. De recentste aanval op een agent vond plaats in februari, zegt de BBC.