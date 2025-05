Nederlander die .ml voor Mali beheert kreeg duizenden e-mails Amerikaanse leger

Een Nederlander heeft de afgelopen tien jaar bijna 117.000 e-mails van het Amerikaanse leger ontvangen. Hij beheert het .ml-domein voor de Malinese overheid en nam al meermaals contact op over de verkeerd verzonden e-mails. De Amerikaanse Defensie gebruikt het .mil-domein.

In de e-mails staat volgens de Financial Times uiteenlopende gevoelige data, waaronder 'medische gegevens, identiteitsgegevens, bemanningslijsten van marineschepen en legerbasissen, kaarten, foto's van basissen, inspectierapporten, contracten, juridische aantijgingen tegen personeel, interne onderzoeken naar intimidatie, officiële reislogs, boekingen en rapporten over belastingen en financiën'. Ook derden die bijvoorbeeld wapens fabriceren, zouden mails naar .ml-adressen hebben gestuurd. Overigens zou het meeste e-mailverkeer van het Amerikaanse leger bestaan uit spam zonder gevoelige informatie. Ook het Nederlandse leger zou enkele mails naar de betreffende adressen hebben gestuurd.

De Nederlander, Johannes Zuurbier, is directeur bij het bedrijf Mali Dili en ontdekte tien jaar geleden dat het .ml-domein per ongeluk gebruikt werd als doeladres van mails van Amerikaanse militaire organen. Hierdoor ontvingen verschillende .ml-adressen in totaal miljoenen e-mails van het Amerikaanse leger. Hij kaartte het probleem meermaals en bij verschillende instanties aan, maar tot nu toe bleef de situatie onveranderd. Overigens liep het contract van Mali Dili onlangs af, waardoor het .ml-domein nu direct door de Malinese overheid gemanaged wordt.

Een woordvoerder van het Pentagon zegt tegen de FT dat het Amerikaanse ministerie van Defensie zich bewust is van het probleem. E-mails die van het .mil-domein naar het Malinese e-maildomein gestuurd worden, zouden automatisch gedetecteerd worden en de verzender zou vervolgens moeten verifiëren of het e-mailadres wel klopt. Het is niet duidelijk hoe Zuurbier dan toch ruim honderdduizend e-mails heeft kunnen verzamelen en hoe in totaal toch miljoenen mails naar .ml-adressen zijn gestuurd. Ook roept de krant de vraag op wat er met de gevoelige gegevens gebeurt nu Mali het .ml-domein weer beheert. Het West-Afrikaanse land zou nauwe banden hebben met Rusland.