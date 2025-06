Datalekboete voor Britse overheid verlaagd van 500.000 pond naar 50.000 pond

De Britse privacywaakhond ICO heeft een boete die het de Britse overheid vorig jaar heeft opgelegd, verlaagd van 500.000 pond naar 50.000 pond. De boete is voor een datalek in 2019, waarbij een csv-bestand met 1097 adressen per ongeluk openbaar was in te zien.

Het Cabinet Office, het kantoor dat de Britse premier ondersteunt en verantwoordelijk was voor het datalek, ging vorig jaar in beroep tegen de boete. Het kantoor vond namelijk dat de boete te hoog was en noemde het oordeel van het ICO ‘buitenproportioneel’. Hoewel de privacywaakhond het niet helemaal eens is met de stelling van het kantoor, heeft hij de boete toch verlaagd. Het ICO doet dit vanwege de ‘huidige economische druk’.

“Hoewel ik van mening ben dat de oorspronkelijke boete in alle omstandigheden van deze zaak evenredig was vanwege de mogelijke gevolgen van het lek voor de getroffenen, erken ik de huidige economische druk waar overheidsinstanties mee te maken hebben", zegt information commissioner John Edwards in een verklaring. Ook vindt Edwards dat 'in bepaalde gevallen boetes minder belangrijk zijn als afschrikwekkend middel'. Het Cabinet Office heeft toegezegd dat het de boete gaat betalen.

Het csv-bestand met adresgegevens werd eind 2019 gepubliceerd op een officiële website van de Britse overheid. De lijst bestond uit kandidaten voor de New Years Honours, een evenement waarbij verschillende prijzen worden uitgereikt aan onder andere Britten die liefdadigheidswerk hebben gedaan. De lijst werd bijgehouden in een destijds nieuw systeem, waarin de nominaties werden verwerkt.

Vanwege de naderende deadline voor de publicatie van de New Year Honours-lijst besloot het verantwoordelijke kantoor het csv-bestand te wijzigen in plaats van het systeem aan te passen. Telkens wanneer een nieuwe versie van het bestand werd gegenereerd, werden echter de postadresgegevens automatisch in het bestand opgenomen. Daardoor waren de adresgegevens van de genomineerden zichtbaar voor iedere websitebezoeker. Nadat de overheid op de hoogte was geraakt van het datalek, werd de weblink naar het bestand verwijderd. Het bestand was echter nog steeds in de cache opgeslagen en was online toegankelijk voor mensen die het exacte webadres hadden.

Op de lijst stonden onder andere de volledige adresgegevens van Elton John, voormalig voorzitter van de conservatieve partij Iain Duncan Smith en openbaar aanklager Alison Saunders. Ook medewerkers van het ministerie van Defensie en terreurbestrijders stonden op de lijst, meldde The Guardian destijds.