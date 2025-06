Koninklijke Bibliotheek-collectie van XS4ALL-websites wordt Unesco-werelderfgoed

De digitale collectie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) die XS4ALL-websites bevat, wordt documentair Unesco-werelderfgoed. Het gaat om duizenden sites uit de periode 1994 tot 2001. Het is de eerste webcollectie ter wereld die deze status krijgt.

De XS4ALL-collectie is de eerste van oorsprong digitale collectie ter wereld die in het Memory of the World-register terechtkomt, schrijft de KB. Met dat programma wil Unesco onder meer archieven, belangrijke documenten en collecties van bibliotheken beschermen.

“Tot nu toe had vooral erfgoed dat ooit in het bezit was van prominente figuren de status van werelderfgoed. Voor het eerst krijgt nu erfgoed van en door gewone mensen deze status. Zij waren daar op het moment van maken heel trots op, terwijl het niet per se oud, duur of mooi is. Ik vind het een erkenning van het belang van het gewone, het alledaagse, het persoonlijke. En het is een bevestiging dat ook de digitale cultuur onderdeel is van ons rijke erfgoed", zegt Kees Teszelszky, conservator digitale collecties bij de KB.

De bibliotheek heeft de collectie opgezet toen KPN de zelfstandigheid van XS4ALL in januari 2019 had opgezegd. Op 31 december 2020 telde de collectie 20.391 websites van het Nederlandse nationale webdomein. Deze worden periodiek gearchiveerd.