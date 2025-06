Mozilla wil fonds van 35 miljoen dollar opzetten voor 'verantwoorde technologie'

Mozilla wil volgend jaar een investeringsfonds opzetten voor start-ups 'die werken aan technologie die het internet beter moet maken'. Daarmee doelt het onder meer op techologie die 'privacyvriendelijk, transparant en inclusief is'.

In het aankondigingsbericht over het zogenoemde Mozilla Ventures-fonds beweert Mozilla's executive director Mark Surman dat veel start-ups en kleine ontwikkelaars 'obstakels tegenkomen wanneer ze producten willen maken die mensen op de eerste plaats zetten', zoals het vinden van investeerders. Het fonds is bedoeld voor startende bedrijven in een vroeg stadium waarvan de producten of technologieën 'een of meer van de waarden in het Mozilla Manifest bevorderen, namelijk privacy, inclusiviteit, transparantie, toegankelijkheid en menselijke waardigheid'.

Het investeringsfonds moet nog worden opgericht. Dat gebeurt volgend jaar. Toch heeft Mozilla al investeringen gedaan in drie start-ups: wachtwoordmanager HeyLogin, Block Party, een app met blokkeertools voor Twitter-gebruikers en Secure AI Labs, een ontwikkelaar die software maakt voor ziekenhuizen. Volgens Surman onderschrijven deze drie bedrijven 'het idee dat de digitale wereld privé, veilig en respectvol kan zijn'. Geïnteresseerden die denken dat ze aan de eisen voor het fonds voldoen of investeerders die willen meewerken aan het fonds kunnen contact opnemen met Mozilla.