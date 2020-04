Firefox 75 stuurt standaard dagelijks telemetriedata naar Mozilla

De deze week verschenen versie 75 van Firefox installeert een taak op Windows-machines om dagelijks telemetriedata naar Mozilla te sturen. Mozilla hoopt met de gegevens beter in te kunnen spelen op trends in browsergebruik.

Afgelopen week verscheen Firefox 75, met onder andere wijzigingen aan de zoekfunctie van de url-balk. De zichtbaarheid van het uitklapvenster is verbeterd en de functie geeft suggesties voor zoektermen en de sites die gebruiker het vaakst bezoekt.

Firefox 75 is ook de versie die een nieuwe geplande taak aan Windows-systemen toevoegt. Mozilla kondigde half maart aan deze telemetriefunctie bij versie 75 te gaan introduceren. In de taakplanner van Windows is te zien dat de browser elke dag gegevens naar Mozilla stuurt.

Het gaat dan om gegevens over browserinstellingen en de versie van het OS van de gebruiker. Mozilla benadrukt dat de functie zijn datareview heeft doorlopen, wat moet garanderen dat de privacy en gebruikerskeuze gerespecteerd worden. De data is volgens Mozilla niet te associëren met telemetriedata op basis van profielen.