Vereniging van providers waarschuwt voor uitvallen zendmasten door brand

Monet, een belangenvereniging van telecomproviders, vermoedt dat brandstichting de oorzaak is van vier branden bij zendmasten in Nederland afgelopen dagen. Bij brand vallen zendmasten uit, waardoor noodnummer 112 in bepaalde gebieden niet bereikbaar zou zijn.

Monet, een vereniging van providers die met gemeenten overlegt over de plaatsing van zendmasten, meldt dat afgelopen dagen branden zijn gesticht bij Nuenen, Beesd, Rotterdam en Deurne. De vereniging vermoedt brandstichting, omdat de branden onderaan de masten begonnen, meldt NOS. "De Nederlandse mobielenetwerkoperators, verenigd in Monet, vinden het onacceptabel en te gek voor woorden dat moedwillig mobiele zendmasten worden vernield."

Door de branden kunnen zendmasten uitvallen, waardoor mensen in de buurt mogelijk geen 112 meer kunnen bellen. Ook andere mobiele diensten zijn dan in die regio onbereikbaar. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding noemt de vier branden bij zendmasten binnen een week een 'zorgelijke ontwikkeling'. De NCTV legt de link met protesten tegen de komst van 5g. "De NCTV stelde vorig jaar al een nieuwe impuls van deze protesten vast met de aangekondigde uitrol van 5G-netwerken in Nederland. Veelal in de vorm van demonstraties, maar het heeft nog niet eerder geleid tot extremistische protestacties zoals de sabotage en brandstichting van afgelopen dagen."

Ook in Groot-Brittannië hebben branden plaatsgevonden bij zendmasten. Er is nog geen 5g-netwerk in Nederland actief. Dat gebeurt vermoedelijk deze zomer of dit najaar, als de frequentieveiling is afgelopen. Tegenstanders van 5g vermoeden dat de komst van de nieuwe generatie mobiel netwerk gevolgen gaat hebben voor gezondheid. Die claim heeft geen wetenschappelijke basis: er zijn geen gegronde aanwijzingen dat 5g schadelijk is.