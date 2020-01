Agentschap Telecom: voorlopig ligt straling 5g in Nederland onder normen

De straling van 5g in Nederland ligt binnen de normen, zo concludeert het Agentschap Telecom. Maar het agentschap houdt de vinger aan de pols, omdat de straling wellicht nog zal toenemen komende jaren en daarover bestaan nog geen meetgegevens.

De verwachting is dat de straling van 5g ook komende jaren binnen de normen zal blijven, claimt het Agentschap Telecom. Dat moet ook, want providers moeten zich houden aan die vastgestelde normen. Er bestaan momenteel geen gegevens over de sterkte van 5g in situaties met hogere en lagere frequenties, omdat providers dergelijke netwerken nog niet live hebben.

De metingen hebben in Nederland plaatsgevonden bij testopstellingen op de 2,6GHz- en 3,5GHz-band, met 5g op basis van een backbone van 4g en met 5g op basis van de nieuwe backbone. Bovendien heeft het Agentschap literetauuronderzoek gedaan.

De evaluatie is nodig, omdat 5g-netwerken vermoedelijk complexer zullen worden dan huidige 4g-netwerken. Behalve de netwerken op lagere frequenties gaan providers op termijn vermoedelijk ook de 3,6GHz- en de 26GHz-band in gebruik nemen. Bovendien werkt 5g met beamforming, waarbij de zendmast gebruikers opzoekt en het signaal alleen daarheen stuurt. Daardoor zal de straling per persoon en per moment verschillen.

Het rapport geeft ook aandacht aan de zorgen over straling die sommige mensen hebben. "Hoewel sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie aanwijzingen voor gezondheidseffecten leveren, geven alle wetenschappelijke onderzoeken samen geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is. Of inzichten over gezondheidseffecten veranderen, zal nog moeten blijken."