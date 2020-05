Kortgedingrechter doet op 25 mei uitspraak in zaak van Stop5GNL tegen de staat

De kortgedingrechter van de Rechtbank Den Haag doet op maandag 25 mei om 11 uur 's ochtends een uitspraak in de zaak die Stichting Stop5GNL voert tegen de Nederlandse staat. Het kort geding werd maandag inhoudelijk behandeld.

Via de rechter wil Stichting Stop5GNL de uitrol van 5g-netwerken in Nederland stopzetten. Volgens de stichting kan de staat niet aantonen dat er geen reële en ernstige gezondheidsrisico's aan 5g kleven, en is er onvoldoende onderzoek naar gedaan. Ook zou de staat bepaald onderzoek negeren. De standpunten van de stichting zijn uiteengezet in een 76 pagina's tellende dagvaarding.

Volgens de stichting zijn er duizenden studies die aanwijzen dat er risico's voor de volksgezondheid zijn en doet de staat dat af als 'een handvol'. De advocaten van de stichting werpen ook op dat de Gezondheidsraad nog werkt aan een onderzoek naar de risico's van straling. Dat onderzoek moet in juli klaar zijn en de stichting vraagt zich af waarom de staat niet op de uitkomst daarvan wacht.

Het verweer van de staat zegt dat het advies van de Gezondheidsraad in juli zal worden opgevolgd, ook als daar uitkomt dat er meer onderzoek moet worden gedaan. Volgens de advocaten van de staat is het onderzoek waarop de stichting zich baseert, niet genegeerd, maar 'gewogen en te licht bevonden'. Volgens het verweer verbindt de stichting conclusies die niet wetenschappelijk zijn, aan een 'eenzijdige selectie van publicaties'.

De behandeling van het kort geding was te volgen via een livestream. Een samenvatting is te lezen op de Twitter-tijdlijn van Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf. Tijdens de zitting kregen beide partijen de tijd om hun standpunten duidelijk te maken. De kortgedingrechter doet over drie weken uitspraak.