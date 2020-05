Ubisoft klaagt Apple en Google aan vanwege Rainbow Six Siege-kloon in appwinkels

Ubisoft klaagt Google en Apple aan voor het via hun appwinkels verspreiden van een vermeende kloon van de populaire Ubi-game Rainbow Six Siege. De Franse game-uitgever had gevraagd of de game van hun platformen af gehaald kon worden, maar dat werd geweigerd.

De game heet Area F2 en is ontwikkeld door Alibaba-dochter Ejoy.com, schrijft Bloomberg. De game is volgens Ubisoft 'onbetwistbaar' een 'bijna een-op-een-kopie' van Rainbow Six Siege. "Bijna ieder element is overgenomen van R6S, vanaf het operator select screen tot het scorebord aan het eind en alles ertussenin". De game zou sinds een maand beschikbaar zijn. Onduidelijk is waarom de game op de platformen van Apple en Google onder de naam Qookka Games verspreid wordt.

Waarom Ubisoft dan niet direct achter Ejoy.com aangaat, wordt niet duidelijk gemaakt. Een mogelijke reden is dat dat bedrijf in Hong Kong is gevestigd en een dergelijke copyright-zaak daar minder kans van slagen heeft. Mocht Ubisoft via deze weg Area F2 van de platformen weten te halen, dan heeft het alsnog voorkomen dat het spel profiteert van het werk van Ubisoft. De zaak is aangespannen in de VS. Google en Apple leverden ten tijde van de publicatie van Bloomberg geen commentaar over de zaak.