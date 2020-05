Netbeheerders vrezen miljoenenverlies door vroegtijdig vervangen slimme meters

Energienetbeheerders Liander en Stedin vrezen miljoenen euro's verlies doordat ze miljoenen slimme meters vervroegd moeten vervangen. De meters werken op een eigen frequentie. De beheerders dreigen die eerder kwijt te raken dan ze aanvankelijk hadden gedacht.

Liander en Stedin zeggen tegen Het Financieele Dagblad dat ze niet in beroep gaan tegen een gerechtelijke uitspraak uit februari rondom de slimme meters. Liander en Stedin gebruiken de 450MHz-frequentie om de slimme meters op afstand af te lezen. De vergunning daarvoor loopt nog tot 2024, maar daarna wordt die geveild. Als de netbeheerders die veiling verliezen, moeten ze hun meters sneller vervangen. Dat levert een kostenpost van meer dan een miljard euro op.

De twee netbeheerders hebben samen meer dan vijf miljoen slimme meters geïnstalleerd. De bedrijven willen die over een periode van verscheidene jaren afschrijven, maar de frequentieveiling gooit wellicht roet in het eten. In 2018 werd de vergunning van Liander en Stedin verlengd, zodat ze de 450MHz-frequentie tot 2024 mochten gebruiken.

Inmiddels hebben ook andere partijen interesse in de 450MHz-frequentie. Die zou gebruikt kunnen worden voor dataverkeer van spoor- en waterbedrijven. De rechter besloot daarom in februari dat de netbeheerders geen oneindige toegang tot de 450MHz-band kunnen claimen. Het ministerie van Economische Zaken, dat de frequentievergunningen uitgeeft, heeft daarom besloten een veiling te beginnen. Daar mogen netbeheerders aan meedoen, maar als ze die verliezen, moeten ze waarschijnlijk nieuwe slimme meters plaatsen of andere oplossingen bedenken. Naar zo'n alternatieve oplossing wordt momenteel gezocht, maar die is nog niet in zicht. De netbeheerders zeggen dat ze niet zomaar naar een andere frequentie kunnen overstappen. Sommige netbeheerders, zoals Enexis, gebruiken het 4g-netwerk.

De netbeheerders gaan dus niet in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Wel rekenen ze op steun van het ministerie. Dat zou voor de uitspraak al hebben toegezegd 'nadere voorzieningen' te treffen waardoor de slimme meters gered kunnen worden. Het is echter niet duidelijk wat voor voorzieningen dat zijn en in welke mate de netbeheerders daarvoor alsnog moeten betalen.