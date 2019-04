Nederlandse overheid bouwt salderingsregeling zonnestroom vanaf 2023 tot 2031 af

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend dat de Nederlandse salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 ongewijzigd blijft maar dat deze daarna wordt afgebouwd.

Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft, melden minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Snel van Financiën. Dat betekent opnieuw een verlenging voor de regeling: aanvankelijk wilde Wiebes per 1 januari 2020 beginnen met de beëindiging en nog afgelopen januari zette de minister de deadline op 1 januari 2021.

Na 1 januari 2023 bouwt het kabinet de salderingsregeling geleidelijk af waardoor huishoudens en bedrijven elk jaar minder voordeel hebben van het terugleveren van elektriciteit van zonnepanelen aan het stroomnet. Per 2031 moet de regeling volledig afgebouwd zijn en resteert alleen de mogelijke vergoeding van de energieleverancier.

De salderingsregeling is voor iedereen met zonnepanelen met een aansluiting tot en met 3 x 80A die stroom teruglevert aan het elektriciteitsnetwerk. Dankzij de saldering ontvangen zij evenveel voor teruggeleverde stroom als ze betalen voor afgenomen elektriciteit, inclusief belastingen en transportkosten.

De minister schrijft dat de verwachte gemiddelde terugverdientijd voor huishoudens die deze kabinetsperiode nog zonnepanelen kopen zo'n zeven jaar betreft, waarbij hij verwijst naar het Nationaal Energiebespaarfonds, waar huishoudens tegen relatief lage rente voor dit doel kunnen lenen.

Verder maakt het kabinet bekend dat vanaf 1 januari 2023 energiemeters met dubbel telwerk verplicht worden. "Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten", is de verklaring. Slimme meters zijn hoe dan ook van dergelijke dubbele meters, die onderscheid kunnen maken tussen piek- en daltarieven waardoor huishoudens niet meer gebonden zijn aan enkeltarief.